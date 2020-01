I grandi autori ci portano a scuola di fumetto

Ancora aperta, fino al 18 gennaio, l'iscrizione gratuita al Corso di Fumetto intitolato "Fumetto & Scuola" che quest’anno animerà con la partecipazione di grandi fumettisti la Scuola Zangheri, attività rivolta agli studenti delle medie inferiori del territorio.

Questo corso è una occasione gratuita ed unica per partecipare, conoscere e vedere dal vivo come si realizza un fumetto, promosso dalla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", il Plesso Zangheri e l'Associazione Genitori Zangheri, con il sostegno e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di cui agli Artt. 72 e 73 del D.LGS N. 117/2017, Anno 2019).

Il corso proposto, che verrà attivato martedì 21 gennaio 2020, si presenta come un innovativo Laboratorio di "Fumetto & Scuola", un connubio interessante e divertente dedicato a tutti i ragazzi desiderosi di conoscere il mondo del fumetto. La presenza di grandi ed affermati autori, professionisti di fama nazionale e mondiale, che sommati alla competenza e professionalità dello Staff Fumettoteca accompagneranno gli alunni all'esplorazione del territorio di letteratura disegnata, con incontri improntati alla conoscenza e alla realizzazione di un proprio personaggio fumettistico e relativa storia a fumetti. Per l'iscrizione contattare l'Associazione Genitori Zangheri: associazionegenitori.zangheri@gmail.com, scadenza presentazione domande 18 gennaio 2020, fumetti in omaggio agli iscritti.



L’originale corso di "Fumetto & Scuola" è proposto per esplorare due distinti aspetti: quello della Letteratura Disegnata, il fumetto, e quello della vita scolastica che, sommati, possono donare validi prodotti, come ne è esempio i tantissimi fumetti dedicati al mondo scolastico: da Linus a Mafalda, da Paperetto a Calvin & Hobbes, e moltissimi altri divertenti personaggi. Docenti degli incontri autori ed esperti del settore fumettistico di grande fama, nazionale ed internazionale, per la prima volta porranno le proprie competenze ed esperienze a servizio dei giovani studenti per stimolare interessi e passioni, collegando l'arte e la cultura alla formazione ed allo sviluppo di nuovi percorsi. Quindi grandi fumettisti che hanno lavorato in America per la DC con Batman, per la Bonelli con Zagor, Nathan Never e, ancora, autori di Lupin III, tutti disponibili ad approfondire i vari segreti legati al mestiere della Nona Arte. Il Corso partirà martedì 21 gennaio, presso la Scuola Zangheri, dati più definiti dall'Associazione Genitori.

"Una proposta fumettistica sociale unica - afferma Gianluca Umiliacchi - un'alternativa con validi ed insoliti ingredienti che unisce il divertimento fumettistico con la didattica scolastica, in grado di stimolare alla partecipazione e, inoltre, donare l'alternativa comunicativa sociale. Forlì è una città che può vantare la presenza di grandi affermati e noti professionisti come Davide Fabbri, Onofrio Catacchio, Marco Verni, Guglielmo Signora, tutti docenti del corso, vere eccellenze che per la Nona Arte rappresentano Forlì in tutto il mondo!".