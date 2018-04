I Joe Di Brutto per la festa di fine stagione al Naima Club

Sabato 21 aprile sul palco del Naima Club torna Joe Di Brutto per la festa di fine stagione a firma Giorgio Paganini e The magic disco machine, in collaborazione con Area 70 e Il vizio delle rose.

Prima e dopo il live, la serata sarà allietata dalle magiche atmosfere musicali anni 70-80 create dai DJ Giorgio Paganini, Mirko Masetti, Desiree, Davide Castagnoli e Tesio.

Ore 20:30 apertura per la cena, un'ora più tardi serata disco.