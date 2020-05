I libri di favole della scrittrice Renata Franca Flamigni arrivano in pediatria

Venerdì 28 maggio, nella giornata mondiale del gioco, si smonta la mostra “Arte in gioco”, la terza esposizione che ha aperto speranzose finestre sul mondo fanciullo al Reparto di Pediatria dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni con la complicità di un effervescente collettivo di fotografi e un dono d’eccezione.

La Quadreria in Pediatria chiude il mese, nella Giornata Mondiale del Gioco, tenendo saldo il filo rosso del lavoro dell’arte per il sociale con il finissage della mostra “Arte in gioco”, con la donazione di 10 preziosi libri di favole al Reparto dalla produzione della scrittrice Renata Franca Flamigni in collaborazione con Soroptimist International Club di Forlì. L’Associazione Fantariciclando con il Reparto di Pediatria guidato dal Primario Enrico Valletta, per il quarto biennio propone il percorso della Quadreria che in questa edizione, Giocando con la luce, è parte del progetto Metamuseo di Palazzo Sassi Masini dove si è incontrata la prima tappa della corposa mostra fotografica itinerante sul “Lifelong playing: il gioco per tutta la vita”, un progetto Tank, LUnGi e Metamuseo.