Viene inaugurata venerdì 11 ottobre alle ore 17.00, presso "Angolo Mazzini, spazio d’arte” in c.so Mazzini 21, la mostra "I luoghi dell'abbandono" di Pier Franco Marchand.

"Non ho voluto immagini patinate ne ho voluto stampe Fine Art - afferma l'artista -. Ho cercato di realizzare questa mostra in stile reportage. Ho cercato di mostrare un luogo dell’abbandono come ce ne sono tanti in Italia. Luoghi abbandonati dove l’intervento umano per far rivivere questi luoghi sarebbe utile ed a volte fondamentale. Luoghi lasciati nel limbo a disgregarsi riavvolti e riconquistati dalla vegetazione. Simboili di un degrado che economicamente non con- viene ne ricostruire ne cancellare. Cumuli di macerie inquinati da un mondo che sta morendo. Anche nell’allestimento di questa mostra ho voluto mantenere un profilo basso utilizzando materieli poveri e di recupero".