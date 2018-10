I “Luoghi dell’umano” secondo Marcello Di Camillo

Sabato 20 ottobre, alle ore 17:30, si svolge l'inaugurazione di “Luoghi dell’umano”, esposizione di Marcello Di Camillo presso Acquedotto Spinadello.

"Voglio condividere le mie esplorazioni attuali, le pulsazioni che mi hanno attirato in questi ultimi due anni e i miei tentativi di ricrearle” racconta l’artista Di Camillo “sono i gesti di un pescatore che non mostra il pesce per evidenziarne la dimensione ma per raccontare cosa ha visto nelle sue immersioni".

La mostra sarà aperta sabato e domenica fino al 3 novembre con i seguenti orari: 10:00 - 12:30 e 14:00 - 20:30.