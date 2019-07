I "Mercoledì" non si vogliono fermare: a sorpresa un appuntamento speciale

Un'edizione speciale. Alcuni gruppi di commercianti, col sostegno di "Forlì nel Cuore", si sono organizzati per animare anche l'ultimo mercoledì di luglio. "Gli investimenti sono stati positivi, da un primo bilancio con i dati SIAE si rileva un indotto economico di molto superiore ai 500.000 euro", afferma il presidente del circuito di Forlì del Cuore, Paolo Minoia, che ringrazia insieme a Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti e tutti gli associati " le forze dell’ordine, per la presenza costante nel vigilare la sicurezza dei cittadini, l’amministrazione comunale, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì che da sempre sostengono l’evento più bello dell’anno".

"I Mercoledì - ha continuato Minoia - hanno rianimato il centro e la continuità della mainifestazione ha contribuito a ricreare l’abitudine a darsi appuntamento in centro. E sulla scia di questo successo, alcuni gruppi di commercianti con il sostegno di Forlì nel Cuore proseguiranno volontariamente anche per l'ultimo mercoledì del mese. Quindi il centro storico tornerà ad animarsi con musica, eventi e buon cibo per le vie della città. Appuntamento confermato con la musica live dei "The Klinker" al Bifor. Grazie alla collaborazione tra "Bus-beer shop ufficio sinistri", "Le Fofò pizzeria bistrot napoletano", "La bottega alchemica del Bistrò" e "Bistrò Verdepaglia" continuano anche i Mercolediaz con gli "Amarcord" in concerto. In Corso Garibaldi torna l’immancabile aperitivo grazie ad Oltremodo, Viroli Gelateria e Petit Arquebuse, mentre Piazzetta della Misura sarà animata da dj set e cocktail bar grazie ai ragazzi del WellDone e ControSenso Club.