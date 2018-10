I narratori della modernità

La Residenza Municipale di Bertinoro ospita il 1° dicembre alle 16.30 un incontro letterario che fa parte del ciclo "I pomeriggi dell'Accademia dei Benigni", organizzato in collaborazione con Unitre di Bertinoro e con il Patrocinio del Comune di Bertinoro.

"Un saggio sull’aurora della modernità attraverso lo sguardo dei suoi padri letterari: Balzac, Flaubert, Zola e Maupassant. Un viaggio riccamente citazionista nei tanti volti di quella modernità da cui siamo nati e da cui, soprattutto oggi, siamo abitati. Balzac, il titanico autore della Commedia Umana, il primo narratore della nuova società borghese dominata dal denaro e plasmata dalla comunicazione. Flaubert, il maestro di stile che con paziente e rigorosa lentezza ha dipinto l’immortale ritratto della piccolo borghese media, quella Madame Bovary che ancora oggi si dibatte fra le nostre mura. Zola, l’esperto d’immagine la cui opera costituisce l’affresco più spettacolare della Francia moderna. Dagli splendori delle cortigiane dell’Opera alle miserie delle miniere, dal trionfo della società dei consumi dei grandi magazzini fino al dominio degli astratti imperi finanziari. Maupassant. Il geniale allievo che ha messo a nudo l’irrimediabile solitudine, l’alienazione e la follia dell’uomo moderno, anticipando la discesa agli inferi di quell’inconscio che deflagrerà nel ’900".

Questo, in poche parole, l'affascinante volume che verrà presentato a Bertinoro sabato 1 dicembre: un'occasione da non perdere per riscoprire tutta la modernità e l'attualità della grande narrativa dell'Ottocento francese. Dialoga con l'autrice Alessandro Merci.