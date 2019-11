I nuovi linguaggi artistici al sessantesimo Premio Campigna

Da domenica 17 novembre fino al 15 dicembre presso la Galleria d'arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia viene ospitata la 60^ edizione del Premio Campigna. L'inaugurazione si tiene il 17 novembre alle ore 16.00.

E' una sorta di ritorno ad un luogo vocato all'arte contemporanea, quale Santa Sofia è fiera di essere, quello di Silvia Camporesi, Cuoghi Corsello, Luca Freschi, Federico Guerri, Chiara Lecca, Matteo Lucca, Chiara Pergola, Nicola Samorì, Erich Turroni.



Nove artisti che, a partire dal 2003, hanno fatto parte di eventi collegati al Premio Campigna, selezionati da critici e curatori da tempo attivi sulla scena santasofiese. Li accomunava un solido percorso professionale, oggi arricchito da riconoscimenti ed esposizioni personali e collettive a livello nazionale ed internazionale.

I lavori presentati, di recente produzione, documentano tutte le sfaccettature dei linguaggi artistici contemporanei. Si va dalla pittura, alla scultura, alla fotografia, alla ceramica, alle installazioni, ottenendo un panorama composito e ricco di sollecitazioni e di spunti da offrire al pubblico.



Negli ultimi anni la pittura e la scultura hanno ripreso slancio, infatti in esposizione le opere pittoriche di Federico Guerri ed Erich Turroni (fra pittura e scultura), affiancate da sculture di Nicola Samorì, Matteo Lucca e Luca Freschi, che presenta due lavori in ceramica. Si passa poi alla fotografia con le conturbanti immagini di Silvia Camporesi, i lavori e le installazioni di Chiara Lecca, Cuoghi Corsello e Chiara Pergola. Questi ultimi hanno recentemente realizzato due opere nel Parco di Sculture all'aperto del Bidente.



Il critico individuato per questa edizione è Guido Molinari, docente di psicologia dell'arte presso l'Accademia Belle Arti di Bologna.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo con un testo critico di Molinari e la riproduzione di tutte le opere presentate.



L'esposizione rimane aperta fino al 15 dicembre e sarà visitabile la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, oltre ad aperture su richiesta e prenotazione.