I pomeriggi del bicchiere: seconda tappa con "I molleggiati"

Il secondo appuntamento del 2018 della rassegna I POMERIGGI DEL BICCHIERE, si svolgerà a Fratta Terme all'interno del salone del Grand Hotel “Terme della Fratta” e per l'incontro con l'autore vede protagonista Antonio Castronuovo, direttore de «La Piê» nonché scrittore e traduttore, che presenta il suo libro “Ossa, cervelli, mummie e capelli”, ediz. Quodlibet.

Cosa hanno in comune il cranio di Mozart e il cervello di Einstein? La mummia di Lenin e i capelli di Beethoven? Lo scheletro di Cartesio e il dito indice di Galileo? Semplice: sono tutte “reliquie profane”, scampoli anatomici di personaggi celebri che costituiscono la controparte laica delle tante reliquie sacre. In dieci racconti veritieri, il libro tratta con stile agile e ironico un tema originale per l'editoria italiana: la permanenza di questi pezzi organici, e i prodigiosi tragitti che hanno compiuto in secoli di storia, da un istituto all'altro, da un collezionista all'altro, da un ladro all'altro. Vicende reali e un po' forsennate, grottesche e curiose, che hanno trovato la loro finale magnificenza nei corpi plastinati, tecnica mediante la quale ognuno può diventare reliquia di se stesso.

Per il momento musicale la Scuola Musicale di Bertinoro presenta “i Molleggiati”, un duo che racconta musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano, un artista dal carisma importante, che, soprattutto negli '60 e '70 ha esplorato e reinterpretato l'ondata rock'n'roll d'oltre Oceano. Un repertorio che diverte per ironia e leggerezza ma che colpisce e fa riflettere per le tematiche legate all'ecologia e la corsa alla "modernità" alimentata dal "boom" economico dell'epoca. I musicisti, Gabriele Graziani e Michele Barbagli, collaborano musicalmente da circa 10 anni nel progetto Equ, band che ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Premio Bindi, "miglior testo" a Musicultura, la partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione Giovani ed ospiti al Premio Tenco. In questo progetto semi-acustico l'organico è ridotto all'osso: il polistrumentista Barbagli è impegnato a tenere in piede l'intero arrangiamento musicale con chitarre e percussioni a pedale mentre la voce di Graziani reinterpreta in modo personale la figura del "molleggiato".

A concludere il tutto il piacevolissimo Piacere dell'Assaggio che avrà come protagonisti alcuni vini della cantina Tenuta Villa Trentola, piccola e moderna cantina, con un vigneto che si estende per oltre 20 ettari con una produzione di eccellente sangiovese, e l'Associazione Pro-Loco di Fratta Terme che proporrà prodotti gastronomici molto amati dalla tradizione romagnola.