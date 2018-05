"I, Tonya", al San Luigi la proiezione del film in lingua originale

Ultimo appuntamento per la stagione 2017/2018 con il cinema in lingua alla Sala San Luigi.

Il 07 maggio alle ore 21.00 verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano, "I, TONYA" un film incentrato sulla controversa vita della pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding, interpretata da una fantastica Margot Robbie, protagonista nel 1994 di uno dei più grossi scandali sportivi degli Stati Uniti d'America.

Tra il cast del film anche il premio oscar come "Migliore attrice non protagonista", Allison Janney.