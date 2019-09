I viaggiatori si mettono in marcia con lo "Scomfort Trek"

Uscire dalla propria zona di comfort, mettersi in gioco, accettare la sfida. Sono questi gli ingredienti principali dello Scomfort Trek. Domenica 22 settembre va in scena una nuova esperienza nel Parco delle Foreste Casentinesi.

Mattia Fiorentini, guida ambientale escursionistica e fondatore del portale scomfortzone.com, descrive questo modo di viaggiare: “Siamo troppo abituati a cercare il controllo di tutte le situazioni, perché pensiamo ci possano dare una sicurezza apparente. Non è necessario, invece, avere tutto sotto controllo, nella vita come in viaggio, per vivere esperienze significative”.

Prima dello Scomfort Trek i partecipanti vengono a conoscenza delle informazioni di base sulla giornata. Tutte le altre informazioni le scopriranno una volta raggiunto il punto di arrivo. Nella giornata di domenica 22 settembre, tra le altre cose, i partecipanti dovranno portare con se una salsiccia, un peperone e due uova. Per che cosa serviranno?

Per maggiori informazioni e per prenotarsi: info@scomfortozone.com Su www.scomfortzone.com è possibile trovare l’articolo di presentazione con le informazioni di base già fornite.