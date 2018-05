Ibrida, il festival delle arti intermediali alla Fabbrica delle Candele

Ibrida festival delle arti intermediali giunge alla III edizione. Vertov Project preseta ancora una volta le ultime produzioni e ricerche più recenti nell’ambito dell’audiovisivo sperimentale (videoart, cinema, animazione ecc..), con installazioni, proiezioni, performance intermediali e concerti.

Nato nel 2015, il Festival vuole indagare e divulgare le ultimissime novità nell'ambito dell'audiovisivo sperimentale e non solo, mettendo in evidenza il ruolo insostituitbile dell'artista nelle costruzioni di senso e nell'immaginario.

Ibrida è a cura di Vertov Project, con la direzione artistica di Francesca Leoni e Davide Mastrangelo e la collaborazione critica di Piero Deggiovanni e altri esponenti del panorama artistico e critico nazionale ed internazionale.

Tutte e tre le serate dalle 20.00 (apertura biglietteria) alle 24.00 chiusura

8 € intero accesso completo

6 € studenti universitari e soci Vertov Project

carnet 3 giorni 18 €

Venerdì 11 maggio

dalle 20.30 alle 24.00

SALA ARANCIONE

selezione video a cura di Piero Deggiovanni

LA POST INTERNET ART EUROPEA

Breve ma significativa indagine sui tormenti dell’era digitale. Come l’ambiente creato dai nuovi media distorce, modifica, implementa e accelera la percezione dello spazio reale e ponga sotto nuova luce, il problema filosofico del Senso nella relazione tra il sé e l’altro.

ARTIST

. Aurélie Bayad | Regard moi - 2017

. Samuel Fouracre | D.^^$® Series - 2015/17

. Liu Sha | It's My Fault - 2016

SALA ROSSA

selezione video a cura di Vertov Project

PANORAMA WORLD

ARTIST

. Fenia Kotsopoulou | My Body is - Greece

. Emma Zucovic | Post Memory from a Lost Country -UK

. claRa ApaRicio yoldi | Fragment edMemory)- UK

. Lynette Querk | Vorpmi - UK

. Mohamed Thara| As long as I can hold my breath - France

. Vera Sebert | Monotone red-colored Gnome - Austria

. Asja Trost | No end-No beginning - Slovenia

. Zlatko Cosic | Story 2: Scenes 1-9 - Bosnia

. Vitalii Shupliak | Live View - Ukraine

. Guli Silberstein | Cry Havoc - Israel

. Samara Sallam | Seven cities, one labirinth - Syria

. Asmaa Barakat | Entropy: Hypotesis n°2 - Egypt

. Nelmarie du Preez | To collide - South Africa

. Victor Galvao and Laura Gonzaga | The swell of speech that will then flood over us turns out to be no

more than background noise - Brazil

. Márcia Beatriz Granero | Subita - Brazil

. Laura Focarazzo | The Uninvited - Argentina

. Kodac Ko | Strohhalm - Korea

SALA SPETTACOLO | LIVE+

ore 21,30 performance intermediale

DEEP Profundis

di Simona Lisi, Paolo Bragaglia e Davide Mancini

ore 22.30 live music

Hroma flux

di Tabache & lady_oN

ESTERNO

installazione patio centrale

di Matteo Lucca

Sabato 12 maggio

dalle 20.30 alle 24.00

SALA ARANCIONE+

selezione a cura di Piero Deggiovanni

SELEZIONE ITALIA

Errori, sviste, sovrapposizioni, aritmie. Il rapporto della video arte con il segno è quanto mai variegato, contraddittorio, ma verte sostanzialmente su due perni che sembrano imprescindibili: la memoria e l’identità; in una parola: la traccia.

SALA ROSSA

selezione a cura di Vertov Project

PANORAMA ITALY

SALA SPETTACOLO | LIVE+

ore 21,30 performance intermediale

Distendere le labbra, mostrare i denti |

di Cosimo Terlizzi

ore 22.30 live music

Silencio

di Stefano Baldini & Andrea Vescovi

ESTERNO

installazione patio centrale

di Matteo Lucca

video proiezioni in loop



+ BAR INTERNO +

Kinkhao / Thai Street Bar / Forlì

>Tahi Street Bar<

Birra, vino, cocktails

Universitari discount 15%

Domenica 13 maggio

dalle 20.30 alle 24.00

+ SALA SPETTACOLO | LIVE+

ore 20.30 film

> Folder | proiezione film

di Cosimo Terlizzi a seguire breve talk

ore 22.45 A/V by NoisiVisioN

Samuele FatCat Huynh Hong e Alessandro Bartoli



ESTERNO

selezione videoart Brasil a cura di Mostra Strangloscope

installazione patio centrale

di Matteo Lucca

