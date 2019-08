Un concerto per ricordare Gabriele Senni, morto di sclerosi multipla

Uno spettacolo musicale organizzato per ricordare Gabriele Senni un giovane ragazzo che ci ha lasciato lo scorso anno a giugno, a causa delle complicazioni derivanti da una grave forma di sclerosi multipla. L'evento si terrà alla Barcaccia, domenica 8 settemebre, ore 18, di fronte al Museo San Domenico, nell'ambito del programma estivo "Estate in Barcaccia" della Settimana del Buon Vivere ed inizierà nel tardo pomeriggio per finire a sera inoltrata.

Artefice dell'iniziativa è la mamma, Angela Castellucci, in arte Angie, nota cantante forlivese che con l'appoggio della sezione Aislm, è riuscita a radunare un bel numero di generosi colleghi che saranno presenti volontariamente per riempire il pomeriggio e la serata con musiche e canzoni fra le più amate da Gabriele. Ascolteremo rock, blues, brani italiani e internazionali e avremo l'occasione di rivivere alcuni pezzi mitici di cantautori italiani come Claudio Baglioni e Lucio Battisti.

Oltre ad Angie e ad Arancia Meccanica (il famoso gruppo rock forlivese), i quali condurranno l'intera serata, sono attesi fra gli altri Lorena Sali, il Duo Mattia Sansavini & Erica Song Petti, Cristina, Maurizio Castellucci & Yuri, Marco Vignazia, Claudio Molinari, Carlo Guidi, il Gruppo Fuori Corso, Giovanni Milanesi, Rossella Vespignani ed il Gruppo Senso Doppio. Nel corso di questo evento verranno raccolte offerte per sostenere i servizi che AISM fornisce gratuitamente alle persone con sclerosi multipla e familiari del nostro territorio: assistenza ed aiuto domiciliare, trasporti con automezzi attrezzati per la disabilità, attività fisica e psicomotricità, attività per il tempo libero, gite e visite guidate, gruppi di auto aiuto, supporto psicologico.