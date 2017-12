Il 2018 inizia con "Artusi Jazz: Wintertales" ai piedi del Parco

Lunedì 1 gennaio, a Corniolo, primo appuntamento con Artusi Jazz - Wintertales: alle ore 16.30, presso la Chiesa di San Pietro, Francesco Bearzatti si esibisce in "Duke Ellington - Sound of love", concerto per sax e clarinetto.

Ingresso libero.



L'anno si apre in musica anche a Santa Sofia, con il servizio musicale del corpo bandistico "C. Roveroni" nelle piazze e nelle vie del paese, a partire dalle 15 di lunedì 1 gennaio.



Ricordiamo, inoltre, che per tutto il periodo delle festività natalizie, a Corniolo sono allestite "Le vie dei presepi", con decine di natività lungo le vie del borgo.

Inoltre, presso il salone Pro Loco in via della Madonna, mostra fotografica "Le meraviglie del Parco, patrimonio Unesco" curata da Marco Fabbri e Riccardo Tartagni, aperta nei giorni festivi e prefestivi.



Sulle piste di Campigna, grazie alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, il divertimento è assicurato: vi aspettano discese, sci di fondo, snow park, area bob e km di sentieri innevati da percorrere con le ciaspole ai piedi. www.campigna.it