"Il '68 degli studenti a Rimini", incontro con l'autore

Oltre cinquant’anni fa, nell'autunno 1967, a Forlì si sviluppò un'ondata di grandi scioperi e assemblee degli studenti dell'ITIS “Guglielmo Marconi”, seguiti poco dopo da tutte le medie superiori della provincia (che allora comprendeva anche Rimini). Lo sciopero durò due settimane, coinvolse la città e scomodò provveditori, prefetti, parlamentari e sottosegretari; alla fine gli studenti portarono a casa il risultato, con l'abolizione degli odiati rientri pomeridiani. Gli studenti riminesi, per solidarietà, scioperarono anch'essi in massa e pochi mesi dopo, nel marzo '68, arrivarono al picco con le assemblee autogestite e le occupazioni del Liceo Classico, dell'Istituto Commerciale “Valturio” e delle Magistrali , dando vita a un movimento sorprendentemente precoce, forte e articolato in una città di provincia senza università.

Fabio Bruschi e gli altri autori del libro ricercano le ragioni di questo movimento nella ricca stratificazione politica, culturale e religiosa della città: nei “caratteri originari” della Rimini del “miracolo economico” e nella generazione dei baby boomers, in un’Italia giovane e ancora aperta al futuro.

Perché, nella Rimini “americana” degli anni Sessanta, una delle massime concentrazioni al mondo di turismo balneare, intrattenimento e prodotti di consumo dell’industria culturale pop, il ’68 accade prima «e forse più che altrove»?

Dodici saggi raccontano cosa c’era attorno al ’68 riminese: la storia, l’urbanistica, i libri, il rock, il cinema, i consumi, l’economia, la religione, il costume, gli intellettuali e, naturalmente, i protagonisti: gli studenti e le studentesse che hanno fatto il Sessantotto a Rimini.