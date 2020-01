Il black humour spietato di Giorgio Magri

Riparte la rassegna di Stand-up Comedy al Diagonal Loft Club di Forlì. Domenica 26 gennaio apre la nuova stagione Giorgio Magri.

Originario di Milano, Giorgio Magri è il primo e unico rappresentante della insult comedy (letteralmente “comicità dell’insulto”) in Italia, un genere che vede nei giganti Groucho Marx e Don Rickles i suoi alfieri.

Battute politicamente scorrette e black humour spietato, ma per dirlo con parole sue: Non c’è odio ma sberleffo, io prendo in giro soprattutto me stesso.

Fa parte del collettivo Melamarcia, ha partecipato alla seconda stagione di Natural Born Comedians e alla quarta di Stand-up Comedy, entrambi programmi di Comedy Central. (canale 128 di Sky).

“Giorgio Magri è l’unico comico in grado di spogliare i propri insulti dall’astio e dal giudizio” (F. Menichella, GQ Italia). “Giorgio Magri è il più scorretto tra gli stand-up comedian” (Rosanna Scardi, Corriere Della Sera, Bergamo).

Dopo Giorgio Magri la rassegna vedrà susseguirsi sul palco del Diagonal prima Daniele Tinti, reduce anche lui da Comedy Central e “Battute?” su Raidue (domenica 1 marzo) poi Luca Zesi e Richi Selva (domenica 29 marzo) e infine Valerio Lundini, autore e protagonista di “Battute?” e straordinario talento comico italiano (domenica 26 aprile).

L’ingresso è gratuito, porte aperte alle 19.30 e inizio spettacolo alle 20.30.