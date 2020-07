Tra natura e folklore: un trekking per immergersi nel bosco incantato

Sabato 11 luglio parte da Bocconi un trekking tra i paesaggi appenninici per immergersi nella magia del bosco. Tra sentieri e ruscelli si raccontano leggende di esseri che popolano le foreste e del folklore rurale in un itinerario in cui la Natura domina e la quiete rigenera.

Al termine del giro, chi lo desidera può fare il bagno nella pozza di acqua pulita creata da Torrente Montone sotto il ponte a schiena d'asino (Ponte della Brusia).

Partenza alle ore 9.00. Ritrovo al parcheggio Bocconi

Lunghezza 12 km dislivello 500 m.

Prezzo: 12 euro a persona.

Iscrizione obbligatoria (NO telefonate NO sms) WHATSAPP (Stefano) 3292015682 Messenger: https://www.facebook.com/stefano.baiocchi.7

Ai partecipanti verrà poi dato il n° della guida autorizzata (Danio Miserocchi)

Ognuno si occupa di portare il proprio pranzo al sacco. Il trekking si farà anche in caso di maltempo.

Obbligatorio abbigliamento da trekking adatto alla stagione. La guida si riserva di non ammettere all'escursione chi non avesse un abbigliamento/attrezzatura adeguati. In presenza di condizioni meteo estreme l'evento potrebbe essere annullato.