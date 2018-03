"Il brogliaccino": appuntamenti hand-made, riciclo e vintage

Il Brogliaccino è un nuovo Hand-Made market in pieno Centro storico a Forlì.

All'interno dello storico stabile Ex-Filanda Maiani, vi aspettano più di 20 Espositori e le loro Creazioni eleganti ed uniche.

Il Brogliaccino del 25 Marzo non sarà solo un nuovo appuntamento dedicato al Market dell'Hand-Made, del Vintage e del Riciclo e Riuso Creativo ma sarà anche un luogo dove incontrarsi, condividere ed esplorare l'Arte in tutte le sue forme.

Per questo motivo, durante l'arco di tutta la giornata, si svolgeranno tanti laboratori creativi GRATUITI ai quali poter imparare divertendosi.



Il programma

11:00-12:30 Laboratorio "DISEGNIAMO CON I GESSETTI" (dai 5 anni in sù)

13:00-14:00 Laboratorio "FUMETTI A STRISCIE" (dai 10 anni in sù)

14:30-15:30 Laboratorio "TRASFERIMENTO IMMAGINE SU STOFFA".

16:00-17:00 STORIE FABULOSE (per i più piccini mentre Mamma e Papà girano al Brogliaccino).

17:00-18:00 Laboratorio di BOOMWHACKERS

18:00-19:00 Laboratorio "DISEGNIAMO CON I GESSETTI" (dai 5 anni in sù)



Per i laboratori NON è necessaria la prenotazione ma basta arrivare 10-15 minuti prima dell'Orario di Inizio Laboratorio.





Ingresso Gratuito

Entrata da Via Giovine Italia angolo Via Curte.