Il Brogliaccino: mercatino di artigianato e riuso in centro

Il Brogliaccino è un Hand-Made Market in pieno Centro storico a Forlì giunto alla sua sesta edizione organizzato da Orto del Brogliaccio, giovane Associazione di Promozione sociale del territorio che si occupa di coltivare l’Arte.



Domenica 1 Dicembre dalle 11:00 alle 20:00, all'interno dello storico stabile Ex-Filanda Maiani, vi aspettano tanti Espositori e le loro Creazioni originali e uniche. Ingresso gratuito.



Il Brogliaccino del 1 dicembre non sarà solo un appuntamento con l'Hand-Made, il Vintage e il Riciclo e Riuso Creativo, ma sarà anche un luogo per incontrarsi, condividere ed esplorare l'Arte in tutte le sue forme.

Per questo motivo, durante l'arco della giornata si svolgeranno tanti laboratori creativi GRATUITI attraverso i quali poter imparare divertendosi.



I LABORATORI e WORKSHOP GRATUITI:

11:00 Laboratorio Teatrale per bambini a cura di Orto del Brogliaccio(bambini età scuole elementari e medie);

11:00 Workshop Creazione Alberini di Natale con le Cannucce di Carta;

11:00 Consegna della Buca Magica delle lettere di Babbo Natale (i bimbi potranno imbucare le letterine dirette al Polo Nord durante tutto il giorno);

12:00 Laboratorio Teatrale per ragazzi a cura di Orto del Brogliaccio(età scuole superiori);

14:30 Workshop di Fumetto con Contest a Tema a cura di Matteo Mazzacurati;

16:00 Volpe, Gatto e Coniglio Live Show a cura di Raffaele Maltoni di Dire Fare Musicare;



Per partecipare ai laboratori NON è necessaria la prenotazione, basta arrivare 10-15 minuti prima dell'Orario di Inizio Laboratorio.

Servizio Bar All-Day con LA CAFFETTERIA – UN BAR PER AMICO.



Ingresso Gratuito

Entrata da Via Giovine Italia angolo Via Curte (scala rossa esterna o ascensore fino al secondo piano).