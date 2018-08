Il californiano Grant-Lee Phillips presenta il suo "Widdershins"

Mercoledì 8 agosto, ore 21.30, Strade Blu Festival si sposta a Modigliana negli spazi della Vecchia Filanda (via Don G. Verità) con il cantautore e musicista americano Grant-Lee Phillips, californiano di Stockton, poi trasferitosi a Nashville, classe ’63, già leader dei Gran Lee Buffalo, una delle più grandi band degli anni ’90, in tour per presentare l’ultimo album solista Widdershins, uscito lo scorso febbraio su Yep Roc Records.

Registrato in quattro giorni al Sound Emporium di Nashville, il disco è stato prodotto dallo stesso Phillips (chitarra/voce/tastiere), col supporto di Jerry Roe (batteria) e Lex Price (basso), e mixato da Tucker Martine (My Morning Jacket, Punch Brothers).

Con l’arguzia e l’impareggiabile sensibilità melodica che ha contraddistinto il suo canto negli ultimi trent'anni, Phillips traccia un’avvincente dissezione del panorama sociale di oggi e, sotto il rivestimento tumultuoso del momento, l’artista scopre le risonanze che attraversano i secoli, modelli che riecheggiano dal presente al passato remoto.

Cantautore e performer con oltre due decenni di esperienza, come frontman degli acclamati Grant Lee Buffalo, poi come solista, Phillips suscita conforto e speranza illuminando gli angoli più bui. "Spero di esprimere la mia fiducia nelle persone, la mia fiducia nelle buone idee di cui siamo capaci e che, indipendentemente da quale opposizione abbiamo di fronte, il fatto che possiamo superare queste cose", conclude.

Phillips vede in Widdershins (che significa procedere in senso antiorario) un legame con il suo primo lavoro con Grant Lee Buffalo: "Quello fu anche un periodo di intensa ansia sociale. La Guerra del Golfo, le rivolte di Los Angeles: tutto si è gonfiato. Poi, qualche anno dopo, ci fu il terremoto che vivemmo e che provocò anche un periodo di disagio. Ero in uno stato elevato quando ho scritto quella roba, come lo sono ora".