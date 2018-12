Il cantautore Daniele Maggioli alla Rimbomba

Sabato sera 29 dicembre l'ispirato cantautore riminese Daniele Maggioli salirà sul palco del Circolo culturale LA RIMBOMBA di Bertinoro (in via Mainardi 14).

Daniele Maggioli è la rappresentazione dell'intraprendenza, creatività e passione per le canzoni.

Daniele Maggioli, classe 1977, vive a Rimini e si occupa appunto di canzoni. Si interessa di letteratura, di linguaggi e di sogni. Lavora come cantautore e autore di testi. Negli ultimi anni si è concentrato sulle tecniche di produzione musicale elettronica. Con il gruppo di “cantautorato illogico” Duo Bucolico ha realizzato sei album. E’ Insigne Vice Presidente del Decollagium Pataphysicum Panormitanum. L’ep “La casa di Carla” è il suo quinto disco solista ed è uscito a novembre 2017 per l’etichetta Hoollapeppa Dischi, fondata dallo stesso Maggioli. A suo nome ha già pubblicato “Pro Loco” (Interno4Records - 2008), “Karaoke Blues” (Interno4Records - 2010), “Senzatitolo” (Cinedelic Records - 2013), “Fino all’ultimo respiro” (Hoollapeppa Dischi - 2015).

Ingresso con tessera del Circolo.