Il cardiologo Nader Butto a Forlì per spiegare il ruolo della medicina unificante

La medicina del dottor Nader Butto, cardiologo israeliano laureato a Torino, specialista in angioplastica coronarica, prende in considerazione tutti gli aspetti dell'essere umano (corpo psiche e anima) ed individua la correlazione specifica tra la malattia/malessere e il conflitto psicologico. L'obiettivo della Medicina Unificante del dottor Butto e' quello di portare le persone ad una migliore conoscenza e consapevolezza, per curare la sofferenza. La formazione sul metodo del Dott. Butto è stata interamente accreditata dal Ministero della Salute (ECM) per medici, psicologi, fisioterapisti e per tutte le altre professioni sanitarie. Venerdì alle 21 all'Auditorium Cassa Dei Risparmi (Via Flavio Biondo, 16) il Club Unesco di Forlì é lieto di aprire le porte alla cittadinanza per ascoltare direttamente dal dottore la sua esperienza e testimonianza.