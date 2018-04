“Il caso, la necessità, il vivente”. Incontri sulla poetessa Wislawa Szymborska

Sabato alle ore 16.30, a Palazzo Romagnoli, via Albicini n.12, Forlì, si svolgerà il primo appuntamento del ciclo “Il caso la necessità, il vivente”, rassegna dedicata a Wislawa Szymborska (Kórnik, 2 luglio 1923 – Cracovia, 1º febbraio 2012), importante poetessa polacca, premiata con il Nobel nel 1996 e con numerosi altri riconoscimenti.



Il tema di questo primo incontro sarà “L'Amore, il Caso e la necessità” e se ne discuterà con Luigi Marinelli, Ordinario di Slavistica, Lingua e letteratura polacca, presso l'Università Sapienza di Roma e con Giovanni Matteucci, Ordinario di Estetica contemporanea e coordinatore del corso di dottorato in Scienza e cultura del benessere e degli stili di vita presso l’Università di Bologna. Nel corso dell'incontro si svolgeranno letture di poesie a cura di Denio Derni, insegnante e attore.



Seguiranno sabato 21 aprile, in Municipio, Sala Randi, e sabato 5 maggio a Palazzo Romagnoli gli altri due incontri della rassegna, rispettivamente sui temi “Il Vivente” e “L'arte, il tempo, la storia”.



La rassegna è organizzata dalle Associazioni Nuova Civiltà delle Macchine e Poliedrica e dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, sede di Forlì, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì.



Gli incontri a Palazzo Romagnoli saranno preceduti da due visite guidate: nella giornata di sabato 7 aprile , con ritrovo ai Musei San Domenico alle ore 15.15, si potrà visitare la Pinacoteca Civica sul tema “Il sentimento dei colori fioriti”, guidati da Marco Vallicelli. Sabato 5 maggio, con ritrovo a Palazzo Romagnoli alle ore 15.15, si svolgerà una visita alla Collezione Verzocchi sul tema “Il lavoro nella pittura italiana contemporanea” condotta da Alessandra Righini.



La partecipazione agli incontri, fino ad esaurimento dei posti disponibili, prevede il pagamento di un biglietto d'ingresso ai musei, pari ad Euro 3.00, che consentirà l’accesso alle sale espositive ed sarà valido per 72 ore.