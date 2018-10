Il Cialtronight 2.0 riparte da Andrea Vasumi

Giovedì 18 ottobre, ore 21.15, riparte il Cialtronight, dal Teatro II Piccolo di Forlì, con il divertente spettacolo comico ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi, Sold out!

“In questa stagione avremo tante novità, sia a livello di cast che organizzative, tanto che si è pensato di chiamare lo spettacolo Cialtronight 2.0, una sorta di ‘upgrade’ dello spettacolo degli anni scorsi...cercheremo, come sempre, di dare il massimo e di portare tante novità. Anche se, la cosa che non cambierà, è la garanzia di due ore di puro divertimento in ogni serata” afferma Andrea Vasumi.

Come per le passate edizioni, anche in questa stagione, il Cialtronight avrà un autore d’eccezione; Carlo Negri, scrittore ed autore televisivo, nonché autore di diversi comici, tra i quali Giuseppe Giacobazzi e Gabriele Cirilli.

Il cast fisso comprende, oltre allo stesso Andrea Vasumi, che condurrà la serata, Enrico Zambianchi, Manuel Nipote, Lorenzo Lanzoni, Marco Dondarini con Davide Dal Fiume, la cantante Claudia Cieli, Sarà Spasiano e Rosanna Lodi.

Tra le novità di questa stagione, la presenza delle ragazze del New Dance Studio di Forlì, che intratterranno il pubblico con coreografie ed esibizioni.

Al cast fisso si integreranno, come nelle passate edizioni, ospiti intervistati e comici più affermati, che saranno la sorpresa della serata.

Gli spettacoli si terranno per tutta la stagione, al teatro Il Piccolo, in via Cerchia 98 a Forli. Le date saranno, oltre al 18 ottobre, il 15 novembre e il 6 dicembre per il 2018, mentre nel 2019 si prosegue il 17 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo e 18 aprile.

Il costo del biglietto è di 15 euro, mentre il ridotto è di 12 euro.

E' possibile effettuare anche l'abbonamento alle 7 serate al costo di 85 euro.