Il cinema in lingua originale: ecco Brad Pitt in "Ad Astra"

Ritorna il cinema in lingua alla Sala San Luigi con "Ad- Astra", film presentato alla Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia e che ha come protagonista Brad Pitt.

Il film viene proiettato il 28 ottobre in lingua originale con sottotitoli in italiano e, durante la serata, sarà possibile usufruire del pacchetto Movie + Beer ad € 5,50.

"Ad Astra" sarà proiettato anche in lingua italiana nei seguenti giorni:

-26/10/2019 ore 21.00

-27/10/2019 ore 18.15 e ore 21.00.