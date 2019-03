Il cinema in lingua originale torna al San Luigi con "Green book"

Torna il cinema in lingua alla Sala San Luigi con il film capolavoro GREEN BOOK. Dopo aver fatto il pienone di Oscar e Golden Globe, questa bizzarra amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell'America negli anni sessanta, approda al San Luigi in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Per la serata sarà possibile usufruire del pacchetto MOVIE+BEER ad € 5,50.