Il clavicembalo di Fabio Bonizzoni incontra il violino di Ryo Terakado

Primo appuntamento, martedì 7 agosto ore 21.30, alla Pieve di San Donato in Polenta (Bertinoro) con il ciclo di concerti legato alla presenza, in residenza, dell’Ensemble milanese specializzato in musica barocca: La Risonanza. Di Veracini, Biber e Bach il repertorio che verrà proposto dal clavicembalista milanese Fabio Bonizzoni ed il violinista giapponese Ryo Terakado.

Fabio Bonizzoni, considerato uno dei maggiori arpicordi e organisti italiani della sua generazione, si è diplomato in organo, composizione d'organo e clavicembalo al Royal Conservatorium dell'Aja nella classe di Ton Koopman.

Dopo aver suonato per diversi anni con alcune delle più importanti orchestre specializzate nella musica antica (Amsterdam Baroque, Le Concert des Nations, Europa Galante), dal 2004 si dedica esclusivamente alla sua attività di solista e regista, in particolare della sua orchestra La Risonanza.

Violinista e direttore d'orchestra giapponese di origini boliviane, Ryo Terakado ha iniziato a suonare il violino all'età di 4 anni. Ha vinto il 2 ° premio al concorso musicale All Japan Youth quando aveva 14 anni. Ha studiato violino, musica da camera e direzione alla Toho Gakuen School of Music. Nel 1983, ha vinto il 3 ° premio al concorso All Japan Music. All'epoca del diploma Toho Gakuen, è stato invitato come direttore del concerto della Tokyo Philharmonic Orchestra, dove ha prestato servizio per 2 anni. Attualmente è il direttore di La Petite Bande e Bach Collegium Japan.

Ingressi: Interi 10€, ridotti 8€, ridotto residenti 6€