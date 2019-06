Il clima estivo è arrivato a scaldare Forlì: i "Mercoledì" si preparano ad animare il centro

Il tanto atteso clima estivo è arrivato a scaldare Forlì e il suo centro storico è pronto ad accendersi mercoledì. Dopo aver assaggiato la voglia di festa durante il Mercoledì dell'Europa e le anteprime del 22 e 29 maggio, il cuore della città mercuriale è pronto a celebrare il vero e proprio inizio di uno degli appuntamenti più attesi da tutti i forlivesi: i Mercoledì del Cuore.

le piazze e le vie della città sono pronte per l'occasione ad accogliere i cittadini di ogni età grazie alle iniziative per tutti, tra eventi, passeggiate, musica, aperitivi, cene e divertimento. Una grande unione di forze che vede come veri protagonisti i negozi, le boutiques e le attività del circuito di "Forlì nel Cuore" da visitare e in cui curiosare fino a mezzanotte in una bella passeggiata tra le vie e i corsi della nostra stupenda città.

La musica in centro sarà in ogni angolo, la città è pronta a muoversi a tempo di musica tra concerti, dj set e performance artistiche. L'estate è ormai alle porte e Forlì non vede l'ora di darle il benvenuto, per chi vuole festeggiarla tra un brindisi e una cenetta con menù speciali le occasioni sono tantissime e tutte da gustare nei bar e nei locali del centro. Non resta che vivere una grande serata, il primo "Mercoledì del Cuore", l'inizio di quell'intramontabile appuntamento forlivese che ci condurrà fino alla fine di luglio con un sorriso.

Come sempre "Forlì nel cuore", con i suoi 150 associati coordinerà l’organizzazione della serata, grazie al Patrocinio e contributo del Comune di Forlì, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.

Piazza Saffi

Piazza Saffi torna protagonista dei Mercoledì del Cuore, nel suo anello si riuniranno tante realtà di interesse per famiglie e i loro bambini. Rugby Forlì 1979 dalle 21 alle 22:30 organizza Touch Rugby, aerobica ovale per bambini e bambine grandi. All’interno della suggestiva cornice della piazza non mancheranno cocktail e buona musica grazie ai locali che si affacciano con il loro dehors e approfittando di una bella passeggiata per le vie del centro si potranno ammirare le vetrine dei negozi che per l’occasione rimarranno aperti proponendo speciali offerte dedicate ai Mercoledì mentre bar e ristoranti si animeranno con aperitivi in musica, performances di artisti e menù a tema. Al Chiostro di San Mercuriale riprendono il via le mostre fotografiche d’autore: mercoledì dalle 20 alle 24 "Dalle colline forlivesi alle spiagge ravennati" a cura di Foto Cine Club Forlì.

Corso Diaz

In Corso Diaz grazie alla collaborazione tra Bus- beershop ufficio sinistri, La Bottega Alchemica, Le Fofò e La Viande; prendono vita i "MercoleDiaz". Per questa prima serata dell’estate forlivese tra buon cibo e ottimi cocktail la vostra passeggiata sarà accompagnata dalla musica dei “The old station big band”. "Baalbek" propone i mercoledì del cuore in stile libanese, con il loro cocktail truck Vincent la musica, il cibo libanese e le candele vi aspettano per la cena più divertente al numero 141 di Corso Diaz.

Le piazzette

La musica continua a essere protagonista anche nelle altre piazze del centro storico, in Piazzetta della Misura partono alla grande i "Mercoledì in Piazzetta": i ragazzi del 2WellDone" e del "ControSenso Club" cominciano con l’aperitivo delle 19 e via fino al cocktail bar, tra dj set e hamburger gourmet. In Piazzetta San Carlo si tornerà a ballare sulle note della musica latina del dj Alexander White; i maestri della scuola di ballo Pueblo Latino vi insegneranno i primi passi per scatenarvi nelle notti forlivesi, mentre in Piazzetta XC Pacifici il primo Mercoledì del cuore sarà battezzato dal live dei Round Robin all’"Abbey Pub".

Piazza Cavour

Altra piazza in prima fila è Piazza Cavour dove ad accendere la notte con le giuste note saranno "Nati a Forlì" con i sui aperitivi e dj set e "Bifor" dove potrete scatenarvi sui ritmi della musica della tradizione colombiana, cubana e argentina. Un inizio con il botto con Carlos Forero e la sua Cumbia Poder per il primo Mercoledì di Forlì nel Cuore. "Benso" in collaborazione con il negozio "Menadito", "La Casa del Parmigiano", "Bifor" e la gelateria "Cacao" daranno vita ad Aritmia, ovvero un nuovo aperitivo che ognuno potrà consumare nel centro del giardino grazie a una cassettina comprensiva di proposta cibo e bevanda. Largo De Calboli presenta una serata dedicata alla cultura con la presentazione del libro “Sacri Confini. Gli altri osano fin dove tu permetti.” di Armando Zoff, Interverranno Patrizia Pretolani e Gianfranco Gregori alla Farmacia Comunale De Calboli alle 21:15.

Corso Garibaldi

In Corso Garibaldi 96 le sale del Museo del Rinascimento (Palazzo Gaddi) resteranno aperte dalle 20:30 alle 23:00, per l’occasione Gabrielle Zelli racconterà la storia patriottica forlivese e a tutti i partecipanti verrà fatto l’omaggio della pubblicazione “Forlì e il Risorgimento. Itinerari attraverso la città”, grazie alla collaborazione con il Servizio Cultura unità Musei del Comune di Forlì. In attesa degli incontri culturali, La Baita del buongustaio propone gli aperitivi “i Mercoledì della Baita” Le attività di Via Giorgio Regnoli sono liete di dare il via alla prima edizione della "Regnoli Summer Street". Per tutti i mercoledì di giugno Via Regnoli avrà un profumo differente, un profumo che sa di estate, contornato dalla possibilità di assaggiare pietanze del tutto diverse tra di loro a pochi passi l’una dall’altra, grazie a "La Granadilla", "Burghetto", "Ferri & Menta", "Otoplus" in collaborazione con lo staff di "Viveur - Goditi i piaceri della vita". E dopo una buona cena si da il via alle danze con il djset.