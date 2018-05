"Il colore si fa spazio", teatro contemporaneo per il Festival Ipercorpo

Torna il Diego Fabbri con la stagione di teatro contemporaneo, che vede protagonista venerdì sera "Il colore si fa spazio", progetto di scrittura per una danza possibile in collaborazione con il Festival Ipercorpo, in programma fino a domenica 27. L'appuntamento è per venerdì alle 22:30 presso l'ex Atr, spazio che ospita la kermesse dedicata alle arti figurative e all'espressività artistica.

Luce e colore sono gli strumenti che scegliamo per articolare uno spazio tridimensionale entro cui collocare l’attività performativa.

Luci, colori e corpi che cambiano nel tempo determinano uno spazio instabile. Le dinamiche relazionali tra luce, colore, spazio e corpi si pongono in un continuo processo di definizione, alterazione, perdita e ricostruzione di assetti, entro un paradigma di instabilità permanente per la affermazione di un continuo spaesamento.

La compagnia sceglie di rendere pubblica una fase del percorso di ricerca coreografica che sta intraprendendo, formalizzandola in un evento creato appositamente per il festival Ipercorpo.