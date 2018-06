Il conduttore di Radio2 Matteo Caccia inaugura la rassegna in cantina

Si inaugura domani, giovedì 14 giugno alle ore 21.30, la rassegna “Estate in Cantina”, curata da Poderi dal Nespoli, con appuntamenti culturali e benefici che daranno vita a numerosi appuntamenti per tutto il periodo estivo nel parco della cantina cusercolese.

Ad aprire la stagione sarà Matteo Caccia, autore e conduttore di Radio 2 (Pascal) con uno spettacolo sull'arte del racconto.

Matteo Caccia, prima con "Voi siete qui" a Radio24 poi con “Pascal" a Radio2, lavora con le storie di vita delle persone, episodi minuti, particolari o stravolgenti, che le persone vogliono condividere.

“In questi anni ho ricevuto 15.000 racconti, oltre 1.200 sono stati trasmessi in radio” afferma Caccia.

“Storie che nella loro semplicità o straordinarietà raccontano come le esistenze diverse e lontane nel tempo e nello spazio abbiano base comune l'essere umano con il suo desiderio di essere felice, i suoi errori e il suo bisogno di raccontare la sua storia.”

In un misto di lezione e spettacolo, Caccia fa vedere e sentire le storie più interessanti raccolte in questi anni di radio.

Racconta come lui stesso lavora con le storie di vita e come condividere la propria storia di vita possa essere un aiuto per sé e per gli altri.

Questa serata sarà anche occasione per presentare la seconda edizione del festival di narrazione MOSTO (il succo delle storie), e verranno svelati in anteprima i nomi degli ospiti che si avvicenderanno il 6,7 e 8 settembre prossimi sul palco della rassegna.

Prima e dopo lo spettacolo, wine bar e dj set di Claudio Cavallaro