"Il corpo delle meraviglie", tra laboratori e attività creative con l'autrice Cristina Francucci

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 16, al Salone Comunale di Forlì l'Atelier Come Ti Di Luna presenta il libro "Il corpo delle meraviglie. Laboratori e attività creative per l'infanzia", di Cristina Francucci, Lapis Edizioni.

Coordina l'incontro Patrizia Zanobi, Dirigente del Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì. Intervengono: Paola Casara, Assessore ai Servizi educativi, scuola e formazione del Comune di Forlì; Vesna Balzani, già Responsabile pedagogica del servizio comunale Atelier Come Ti di Luna; Cristina Francucci, Docente di Pedagogia e Didattica dell'Arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna; Rosaria Punzi, Editore Lapis; Ilaria Del Gaudio, Educatrice museale; Enrico Valletta, Direttore del Dipartimento Trasversale Salute Donna, Infanzia e Adolescenza di Forlì-Cesena; Teresa Campidelli, Responsabile pedagogica servizio comunale Atelier Come Ti di Luna.

Il testo, nato dall'esperienza dell'Atelier Come Ti di Luna del Comune di Forlì nel campo della didattica dell'arte, illustra dal punto di vista metodologico ed operativo tutta una serie di laboratori di didattica dell'arte, in gran parte sperimentati nelle scuole dell'infanzia comunali forlivesi da atelieriste ed insegnanti, in modo da renderli riproponibili da parte di educatori, insegnanti e genitori.

I laboratori presi in esame nel volume si focalizzano sul tema del corpo inteso come soggetto e oggetto privilegiato di esperienze e conoscenze.

A conclusione dell'incontro, sarà aperta la mostra "Il corpo delle meraviglie. Esposizione dell'esperienza didattica realizzata nelle scuole dell'infanzia comunali."

La mostra, allestita presso il Salone Comunale, resterà aperta anche nelle seguenti giornate: giovedì 6 febbraio ore 15.00 alle 18.00; martedì 11 febbraio ore 15.00-18.00; mercoledì 12 febbraio ore 15.00-18.00.