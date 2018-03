Il dialetto, la storia di Romagna tra storici e poesia

Venerdì alle ore 20.45, presso la sede del Comitato di Quartiere di Pieveacquedotto - ex Scuola Elementare, via Ravegnana-angolo via Teodorico, Pieveacquedotto, Forlì, si svolgerà un incontro dal titolo "Il dialetto, la storia di Romagna". La serata sarà incentrata sulla produzione poetica dialettale di Marino Monti e sulla presentazione del suo ultimo libro "La vôs de vént" (La voce del vento), Editrice La Mandragora, Imola 2017. Nell'occasione saranno presentati il primo e il secondo volume di "Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna" di Marco Viroli e Gabriele Zelli, Società Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena.

Interverranno Marino Monti, Marco Viroli e Gabriele. Radames Garoia, le attrici e gli attori della Cumpagnì dla Zercia: Giuseppe Brunelli, Susanna Fabbri, Loretta Fiumana, Francesco Nardi, leggeranno poesie di Marino Monti. Internezzi musicali del fisarmonicista Giuseppe Tedaldi.

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia del libro "La vôs de vént" fino ad esaurimento delle copie disponibili, mentre i due libri "Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna" saranno in vendita al prezzo scontato di 10 euro ciascuno. Ingresso libero. Per informazioni 3386462755.