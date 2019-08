Il documentario "Home" e le nuove attività per fronteggiare i cambiamenti climatici

Per salutare l'estate e dare il via alle attività autunnali il gruppo FridaysForFuture Forlì si incontra mercoledì 28 alle ore 21.00 al parco urbano Franco Agosto per la proiezione all'aperto del film "Home".

"Home" è un documentario su ambiente e cambiamento climatico di Yann Arthus-Bertrand e denuncia lo stato attuale della Terra, il suo clima e le ripercussioni a lungo termine sul suo e nostro futuro.

Il luogo della proiezione è all'interno del parco, presso il bar davanti a gommolandia. La partecipazione è a offerta libera.