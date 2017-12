Il drago, le aquile, i delfini e le api...in centro a Forlì

Domenica pomeriggio 7 Gennaio, con ritrovo alle ore 14,30 davanti alla Basilica di San Mercuriale, si terrà la visita guidata ad aggregazione libera “IL drago e le aqiule, i delfini, le api e gli altri animali del centro storico di Forlì per bambini e adulti curiosi … ”.

Un percorso per bambini e per adulti curiosi alla scoperta degli animali-simbolo racchiusi nei tesori storico-artistici del Centro Storico di Forlì , guidato da Chiara Macherozzi , Guida Turistica della Regione Emilia-Romagna , Associata a ConfGuide Forlì Cesena .

L’iniziativa fa parte del Calendario “Natale 2017 in compagnia. Visite guidate per curiosi di ogni età” , a cura ​di Romagna FullTime e ConfGuide Forlì Cesena .

Tariffe a partecipante: 7 euro (bambini fino a 10 anni di età gratis)

Prenotazione obbligatoria a Romagna FullTime: via mail a turismo@romagnafulltime.it , oppure via sms a 389-5824286 oppure via messaggistica Fb .

La visita guidata , della durata di 1 ora e mezza circa, si terrà anche in caso di maltempo.

Pag. Fb Evento https://www.facebook.com/events/543263379368288/