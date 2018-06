Il fascino del golf incontra la natura incontaminata

Torna puntuale anche quest'anno il Trofeo di Golf "Bandini-Casamenti", giunto ormai alla sedicesima edizione. Il trofeo si svolgerà nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 giugno presso il Golf Club I Fiordalisi.

I golfisti si cimenteranno sui green con la consueta formula: torneo di doppio, 36 buche Stableford categoria unica.

Al termine delle due giornate ci si trasferirà all’adiacente Cala Fo.ma per la premiazione e la cena.

"Io e la mia famiglia siamo molto soddisfatti di essere arrivati alla sedicesima edizione di questo Trofeo", dichiara Rita Bandini, titolare dell'Azienda Bandini-Casamenti promotrice dell'iniziativa. Il golf è una passione di famiglia; con il Trofeo Bandini-Casamenti intendiamo testimoniare il nostro radicamento sul territorio e l'attenzione per lo sport e la vita all'aria aperta in un ambiente "green", un termine che, in questa occasione, ha due significati: attenzione all'ambiente e green, inteso come campo da golf.

"Sono inoltre molto soddisfatta - conclude Rita Bandini - per la sinergia con CalaFo.ma l'area incontaminata a pochi passi dal centro di Forlì".