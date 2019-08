Il festival Strade Blu porta in Romagna Giorgio Conte e il suo “Sconfinando”

Martedì 13 agosto, 21.30, dale sul palco di Strade Blu a Modigliana, in Piazza Vittorio Veneto (ex della Legna) il cantautore Giorgio Conte per presentare il suo ultimo lavoro “Sconfinando”.

La carriera musicale di Giorgio Conte inizia insieme al fratello. Suonavano nello stesso gruppo: Giorgio alla batteria e Paolo al vibrafono. Poco dopo le loro strade si sono separate e Giorgio Conte ha iniziato a comporre le musiche di molte canzoni per diversi celebri cantanti italiani. Giorgio Conte è un artista internazionale (da più di 25 anni su palchi di Europa) raffinato, ironico ed eclettico al pari del suo fratello. Parallelamente all’attività di autore e chansonnier, è anche pittore, attore, scrittore.

“Sconfinando” è il 13° album di Giorgio, registrato con l’Orchestra Sinfonica “Duchessa di Parma” per la produzione artistica del M° Alessandro Nidi e quella esecutiva di Toni Verona per Ala Bianca (distribuzione Warner) – è un itinerario musicale che parte da Deborah, brano di Conte del ’68, interpretato da Mina e Fausto Leali, per approdare all’oggi, con altri brani del suo grande repertorio di autore (che ha scritto, tra i tanti, per Ornella Vanoni, il Clan Celentano, Loretta Goggi, Rossana Casale e Francesco Baccini) rivisitati in chiave sinfonica e brani inediti. Un viaggio musicale, condito di qualche aneddoto e racconto, all’insegna della grande musica, oltre ogni moda.

La sua musica è colta e allo stesso tempo popolare, le parole sono, per lui, non solo “ferri del mestiere” ma anche, se non soprattutto, “strumenti” di quella ispirata giocosità e sagace leggerezza che lo contraddistingue.

Ingresso gratuito.