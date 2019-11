Il Forlì Blues Festival si chiude alla grande con Joe Galullo

Ultimo appuntamento mercoledì 20 novembre al Petit Arquebuse con il Forlì Blues Festival che ospita il grande ritorno in Romagna del mitico Joe Galullo, il musicista blues duro e puro per eccellenza.

Ha vissuto per molti anni nelle Marche in una roulotte, come i veri Hobo americani, ha abitato inoltre per diversi anni nella campagna attorno a Imola, in una vecchia cascina che assomigliava molto alle Juke Joint di New Orleans, che era diventata anche una vera e propria Comune, frequentata da tutti i bluesman dell’Emilia Romagna, tra cui i famosi fratelli Costa, Red e Boogie.

Ha suonato con tutti i migliori blues man italiani e anche americani, durante le loro lunghe tournee nel nostro paese. Ha inciso una infinità di dischi.

Da poco si è trasferito nelle colline bolognesi, meta che sembra prediletta dai bluesman italiani, tra cui il famoso Roberto Menabò.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso libero