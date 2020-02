Il fotografo Alfonso Della Corte presenta “Africa Bianca. Il mio viaggio in Malawi”

Il circolo fotografico “La Roccaccia” di Modigliana organizza propone un evento di rilievo giovedì 27 febbraio nella sala Bernabei alle ore 20,30.

L'appuntamento è con il fotografo Alfonso Della Corte che presenta il suo libro fotografico “Africa Bianca. Il mio viaggio in Malawi” .

Alfonso Della Corte è Presidente dell’Associazione Africa Bianca E.T.S. L’Associazione si prefigge di intervenire in alcune aree del Malawi dove c’è una presenza massiccia di persone con albinismo, allo scopo di garantire a loro, ai loro familiari e a tutti gli abitanti dei villaggi di appartenenza, il diritto di crescere.

Il fotografo ha vissuto otto mesi in Africa, incuriosito dal fenomeno dell’albinismo in Africa, particolarmente frequente in alcuni stati quali il Malawi. Alfonso ha voluto documentarsi sull’argomento in modo approfondito ma non si è limitato a verificare il fenomeno per raccontarlo: ha conosciuto circa un migliaio di persone albine, vissuto con loro, capito i meccanismi che si celano dietro le sofferenze alle quali sono esposte, è entrato nelle relazioni interne tra individui appartenenti alla stessa famiglia ed allo stesso villaggio per capire, vivere e sentire cosa voglia dire essere albini in quell’angolo di mondo.

La volontà di Alfonso Della Corte di contribuire alla causa degli albini africani, culminata con la pubblicazione di “Africa bianca”, è iniziata in quel momento, dal basso, con la distribuzione di pomate, creme e sapone per tamponare i danni alla loro pelle causati dal sole cocente.