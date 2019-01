Il giovane Lama: un documentario per riscoprire un grande personaggio romagnolo

Prosegue la Rassegna di film-documentari “Storia e personaggi romagnoli del 900” frutto della collaborazione tra l’Arci comitato di Forlì e l’Associazione Luciano Lama che saranno proiettati nei prossimi mesi in molti circoli del nostro territorio.

Questi appuntamenti hanno lo scopo di far conoscere attraverso l’utilizzo del video personaggi più o meno noti che si sono caratterizzati per il loro impegno nelle vicende più significative della storia del ‘900 a partire dalla lotta di Resistenza e dalla battaglia per i diritti dei lavoratori in fabbrica, in primis dalla condizione delle donne.

Mercoledì 16 gennaio ore 21 nel Circolo Arci di Villarotta (via Brasini 15 Forlì) proiezione del film/documentario “Lama da giovane” prodotto dall’Associazione Luciano Lama.

Interverranno per dialogare poi con il pubblico Valter Bielli Presidente Associazione Luciano Lama e Gianfranco Miro Gori che ha curato la regia del film/documentario.

Alla fine della proiezione seguirà il dibattito.