Il grand eblues in città con Irene Robbins e Vonn Washington

Martedì 12 novembre, nell’ambito del Forlì Blues Cajun & Zydeco Festival, al Fiasca Cafè giungono in concerto Irene Robbins e Vonn Washington. Inizio concerto ore 21.30.

Irene Robbins, musicista creativa è una figura decisiva sulla scena del jazz internazionale come pianista e come vocalist. Nata in una famiglia di musicisti ( padre batterista e madre cantante), studia pianoforte all’età di 7 anni e canta davanti a un pubblico da quando aveva 8 anni; continua gli studi per laurearsi in direzione corale e pianoforte al Michigan State University. Comincia subito dopo a esibirsi nei festival jazz in Usa e in Europa, con musicisti importanti di jazz e di musica classica contemporanea, e trova una seconda residenza in Italia negli anni 70.

Da allora si esibisce ed incide dischi sia in Italia che negli Usa, nel contempo fonda le scuole I.J.JAZZ a Detroit e la C.M.C. in italia ed ha contribuito nell’organizzazione di diversi jazz festival a livello internazionale. Conduce workshop di sperimentazione e terapia vocale e musicoterapia, insegna canto e pianoforte a bambini e adulti, sia nelle scuole che privatamente. Ha suonato con Marcus Belgrave, Enrico Rava,Marianne Hayden, Francisco Mora, Lawrence Williams, Rodney Whitaker, Keiko Mcnamara, Don Mayberry, Jonathan Worrel, John Dana, Carlo Actis Dato, Furio di Castri e tanti altri noti musicista italiani ed internazionali sia in Europa che negli Usa.

In questo ultimo periodo Irene si esibisce nei club col bassista newyorkese Vonn Washington, dalle sonorità Soul e R.&B., che danno alla suadente voce di Irene una nuova e più incisiva musicalità.