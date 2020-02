“Il Grido della Terra”: dall'enciclica di Papa Francesco ai cambiamenti climatici

La Comunità Laudato Sì Salvaterra della Romagna Forlivese presenta “Il Grido della Terra”, mostra e laboratori attraverso un percorso di conoscenza dell’enciclica Laudato Si di Papa Francesco.

Dal 22 febbraio fino al 15 marzo presso la Chiesa della Madonna del Popolo in via Matteotti 56 a Forlimpopoli viene allestita una mostra visitabile da singoli e scolaresche. Il tema è il grido che la Terra sta lanciando a causa degli inquinamenti diffusi e dello sfruttamento indiscriminato delle sue ricchezze. Il percorso prevede, oltre alla mostra, anche dei laboratori rivolti ai più piccoli realizzati in collaborazione con LVIA e CARITAS.

Sempre il 22 febbraio prende il via un ciclo di 3 conferenze che spazieranno sui temi legati all’ambiente.

La prima conferenza dal titolo “CUSTODIRE L’ASTRONAVE TERRA - energia e bene comune”, vedrà come relatori VINCENZO BALZANI, professore emerito dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e il Vescovo di Forlì-Bertinoro Mons. LIVIO CORAZZA.

Una seconda conferenza, programmata per il 6 marzo dal titolo “CHE FINE HAN FATTO LE MEZZE STAGIONI? “avrà come relatori PIERLUIGI RANDI, VICE Presidente AMPRO e TONINO BERNABE’, Presidente Consorzio Romagna Acque.

La terza conferenza, programmata per il 13 marzo dal titolo “COMUNITA’ DI ALBERI PER COMUNITA’ DI POPOLI” avrà come relatori FABIO SALBITANO, professore all’Università degli Studi di Firenze e GABRIELE LOCATELLI, Responsabile Foreste sostenibili Slow Food Italia.