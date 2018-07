Il guinzaglio, un strumento di comunicazione col cane

Come instaurare un rapporto collaborativo attraverso il guinzaglio? I cani fanno una miriade di esperienze proprio al guinzaglio, ma troppo spesso viene utilizzato esclusivamente come uno strumento di controllo. Il guinzaglio per noi ed il nostro cane può rappresentare un ottimo momento di comunicazione, attraverso il quale condividere una collaborazione reciproca, capace di rafforzare un rapporto composto da fiducia e rispetto. Per discutere di questo tema si tiene un incontro giovedì 2 Agosto, con inizio alle 20:30, ingresso OFFERTA LIBERA, ricavato interamente devoluto ai progetti di Pet Therapy



Per info e prenotazioni alla serata 3313898545 - info@doggalaxy.it

Inviare SMS, whatsapp o mail con nome e numero partecipanti