Il Jazz Pop di Lara Luppi e Luca Savazzi al Ca' Leoni

Ultimo concerto della stagione invernale al Ca’ Leoni, il più piccolo music club del mondo, mercoledì 11 aprile, con inizio alle 21.30, ma per chi volesse cenare, dalle ore 20.00 in poi, è consigliata la prenotazione allo 0543-24344.

Lara Luppi, cantante nata a Modena, conosciuta e stimata come interprete carismatica ma anche sensibile ed originale, ha inciso otto cd a suo nome con musicisti americani e italiani nell’ambito del jazz, dello swing e del gospel.

Ha prestato la sua voce e la sua personalità a progetti musicali diversi: dal jazz classico (nel 1997, a conclusione di una session con i jazzisti americani Bobby Durham, Walter Booker e Charles Bowen, fino al travolgente omaggio alla musica swing e jive degli anni ‘40 e ‘50 che ha portato Lara a diventare nel 2000 la voce della swing and jive band Jumpin’Shoes, a collaborare con la dixieland band di Lino Patruno e ad essere la voce della Blue Midnight Orchestra. Altra fondamentale esperienza è la partecipazione al coro gospel fondato dal Reverendo americano Lee Brown che con la formazione denominata Rev.Lee Brown and The Freedom Family Choir

Luca Savazzi è uno dei musicisti più importanti della nostra regione, sia per quanto riguarda la musica popolare e di largo consumo, sia per il Jazz ​a Savazzi Trio” il quale, attraverso varie formazioni ed attività concertistiche, continua tuttora la propria attività sulla scena jazzistica italiana .

Dal 1993 collabora con la R.T.I. Music (Canale 5, Italia 1, Rete 4) come compositore di musiche per sonorizzazione.

Nel 2009 è uscito il cd del Luca Savazzi trio dal titolo“From winter to spring” per la J-Digital.

Nel 2014 ha partecipato al mini-tour italiano di Dee Dee Bridgewater e l’orchestra Filarmonica Toscanini.