“Il lavoro nell’arte”: il cinema indaga le trasformazioni del lavoro e della società

Sabato 9 novembre alle ore 16.30 presso Palazzo Romagnoli si tiene il secondo incontro della rassegna “Il lavoro nell’arte”, promossa da Nuova Civiltà delle Macchine e Poliedrica, con il patrocinio del Comune di Forlì.

L’incontro, dal titolo “Lavoro e cinematografia” è dedicato ai rapporti tra lavoro e cinema ed è realizzato in collaborazione con Sedicicorto a cui si deve la segnalazione e la messa a disposizione dei filmati. Da “Tempi moderni” ad oggi numerosi sono i film ed i grandi registi che si sono cimentati con il tema del lavoro e del suo impatto sulla vita e sulla società, ed essi verranno richiamati in un’introduzione di carattere generale del noto esperto di storia del cinema, Miro Gori, a cui seguirà la proiezione commentata di alcuni filmati in sedici corto, provenienti dall’Archivio dell’organizzazione promotrice dell’omonima rassegna forlivese. La scelta della proiezione di cortometraggi, oltre ad essere motivata da ragioni di tempo, è apparsa particolarmente corrispondente al carattere di confronto con l’attualità e le tumultuose trasformazioni, intervenute anche di recente nella produzione e nell’organizzazione del lavoro, che – come si è già visto nel primo incontro - vuole caratterizzare l’intero ciclo, e la loro visione consentirà già di per sè una prima forma di riflessione e reazione emotiva su questi molteplici e, talvolta, contraddittori aspetti.

Si ricorda che per partecipare alla rassegna è sufficiente l’acquisto di un biglietto di ingresso a palazzo Romagnoli, valido per la partecipazione a tutti gli incontri e che consente la visita delle prestigiose collezioni del Novecento che vi sono custodite.