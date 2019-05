Il live del Feeling of Jazz Trio

Il Feeling of Jazz Trio recupera la data annullata per maltempo per il Forlì Jazz Festival dedicato a Chet Baker, all'Abbey Pub venerdì 31 maggio dalle ore 22.

Il Feeling of Jazz Trio mescola nel proprio repertorio standards jazz, bossa nova e brani moderni reinterpretati in chiave jazzistica, dando ad ogni composizione il suo tocco originale.

Il gruppo prende vita nell'autunno del 2006 intorno alla Scuola Jazz Cesena. Luca Scarpellini si è diplomato in pianoforte ed era allievo del M° Stefano Nanni, unendo presto al repertorio classico la passione per il jazz. Paolo Orlandi è stato allievo di Giovanni D'Angelo e Gianluca Nanni, ed ha poi perfezionato la performance concertistica all'interno della Titan Jazz Band S.Marino e della Eufonia Big Band di Rimini, diretta dal M° Massimo Pauselli. Laurina Ravaioli ha respirato jazz dall'età di diciassette anni in Louisiana ed ha studiato in Italia canto jazz con Elisa Sedioli. Le sue collaborazioni spaziano in diversi generi musicali che comprendono anche il rock cantautorale, e nel 2011 il brano house scritto con Deep88 "Summer just can't wave goodbye", uscito con la 12records, riscuote entusiastiche recensioni nelle riviste specialistiche estere tra cui la statunitense 5Magazine.