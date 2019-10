"Il lupo e la capra", storia di due ribelli inconsapevoli e di un’utopia

Va in scena domenica 3 novembre, alle 16.00, al Teatro Testori di Forlì lo spettacolo "Il lupo e la capra" di e con Davide Doro, Manuela Capece, liberamente ispirato a Una notte di temporale di Y. Kimura.

La storia di un lupo e di una capra, nemici nell’immaginario comune, che per caso si incontrano, in una notte senza luna, non si riconoscono e si scoprono più vicini di quanto si possa credere. È la storia di due che, inconsapevolmente, sfidano quella logica che dice che le cose sono sempre andate così e quindi non c’è motivo di cambiarle. Due ribelli dunque. Oppure, solo due che si incontrano, lontani da casa, dalla loro sicurezza e da quello che ognuno crede di essere. Come due pionieri di un luogo nuovo sono obbligati a una nuova curiosità, e per questo messi alla prova. E allora, come la capra può scoprire di essere coraggiosa, così il lupo può avere paura.