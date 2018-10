Il maestro Enrico Pompili arriva a Forlì

Un appuntamento con la grande musica è in arrivo al Teatro Testori di Forlì, Sabato 20 ottobre alle ore 18.15. La scuola di musica Messaggio Musicale Federico Mariotti ospita il concerto del maestro Enrico Pompili, pianista affermato in Italia e all’estero.

Il maestro, per l’occasione eseguirà musiche di Beethoven, Schubert, Liszt, Ravel,Debussy,Strauss, Busoni e Castiglioni.

Enrico Pompili si è imposto giovanissimo all’attenzione del mondo musicale internazionale, già dal 1989 con la vittoria del primo premio assoluto al Concorso “Opera Prima – Philips” di Milano. In seguito è stato finalista al concorso internazionale di Dublino, ha vinto il secondo premio al concorso di Hamamatsu e nel 1995 ha trionfato alla XII edizione del Concorso Internazionale “Paloma O’Shea” di Santander ottenendo il “Premio de Honor” e il Premio speciale per la musica contemporanea.



Il concerto del 20 ottobre sarà anche occasione di confronto, il Maestro infatti sarà protagonista di un incontro (alle ore 16.30) nel quale gli allievi e i presenti potranno fare domande e ascoltare il racconto del suo percorso musicale.

Con questo concerto la scuola Messaggio Musicale Federico Mariotti vuole inaugurare un’iniziativa, che verrà proposta ogni anno in ottobre, con l’obiettivo di portare musica e artisti di notevole valore nella città di Forlì, dando la possibilità ai giovani musicisti e a tutti coloro che amano la musica di “conoscere” più’ da vicino gli artisti invitati.

Le novità musicali non finiscono però qui per la Scuola dedicata a Federico Mariotti, negli ultimi anni infatti vi è stato un ampliamento dell’offerta formativa che ha visto l’introduzione di corsi di flauto, tromba, sax e clarinetto, fisarmonica, propedeutica musicale per i bimbi dai 3 anni .

Quest’anno,grazie alla collaborazione con il maestro Giuseppe Zanca, la scuola proporrà anche un corso di Produzione musicale rivolto a chi vuole imparare a scrivere, arrangiare, registrare e proporre musica al mercato discografico.