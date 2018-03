Il Maf dei Piccoli: al Museo Archeologico laboratori creativi e visite guidate

Il MAF dei Piccoli: dal 3 marzo, al Museo Archeologico di Forlimpopoli, laboratori creativi per bimbi e visite guidate alla città per adulti



A partire da sabato 3 marzo, e fino al 28 aprile, al Museo Archeologico di Forlimpopoli prende il via Il Maf dei Piccoli, che prevede laboratori creativi dedicati ai bambini da 5 ad 11 anni.

Elenchiamo di seguito il calendario degli appuntamenti, con inizio alle ore 16.30:



Sabato 3 marzo

I giochi nellantichità: il filetto

Noci, sassi, argilla e fantasia, tutto ciò che serve per giocare, per mettersi alla prova e a volte vincere! Laboratorio per costruire un gioco di epoca romana e scoprire come giocava un bambino di 2000 anni fa.



Sabato 10 marzo

Maschere e segreti dellantico Egitto

Gli dei in Egitto erano spesso rappresentati da maschere con forme animali, umane e molto spesso strane. Laboratorio per realizzare maschere ispirate a quelle egiziane.



Sabato 17 marzo

Larcheologia in maschera: Giano bifronte

Una divinità eccezionale, con due volti, due caratteri, due età, che guarda il futuro e il passato chi è Laboratorio alla scoperta di Giano bifronte.



Sabato 24 marzo

Fibule, spilloni o bottoni

A partire dalla Preistoria gli uomini e le donne chiudevano i vestiti con spilloni e fibule in bronzo e spesso li decoravano. Laboratorio per realizzare una fibula-spillone con un artigiano di 3000 anni fa.



Sabato 7 aprile

Intrecci e trame: la tessitura nella preistoria

La tessitura è unarte affascinante: lintreccio dei fili e il meccanismo ripetitivo con cui si ottiene la trama è un vero e proprio gioco utile sin dallantichità per creare vestiti, tele e oggetti per la vita quotidiana.



Sabato 14 aprile

Oli e profumi dei Romani

Percorso alla scoperta dei balsami, unguenti e sostanze profumate per ammorbidire e idratare la pelle di uomini e donne di epoca romana.



Sabato 21 aprile

Primavera in mosaico

Tessera dopo tessera un percorso per sperimentare le tecniche antiche di decorazione dei pavimenti delle case di 2000 anni fa.



Sabato 28 aprile

Caccia al tesoro in Museo e Camminamenti di ronda

Percorso alla scoperta del lungo viaggio di una antica moneta magica. Quando è nata, chi lha maneggiata, quali città ha visto e dove si sarà nascosta



E per i grandi

VISITE GUIDATE ALLA CITTA



Domenica 11 marzo, ore 12

Passeggiando per Forlimpopoli

Visita guidata in città, dedicata agli adulti, alla scoperta di alcuni dei monumenti principali del centro storico, attraverso la storia della città e le architetture che la compongono, larte in esse racchiusa e i personaggi che lhanno resa celebre.





Domenica 18 marzo, ore 12

Il complesso monumentale della Rocca Ordelaffa

Visita guidata dedicata agli adulti che comprende il Museo Archeologico e i camminamenti alla scoperta del complesso monumentale della Rocca Ordelaffa tra storia e curiosità.







Info e prenotazioni

Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria

Tel. 0543 748071

Venerdì ore 9 - 13, Sabato e domenica ore 10 -13; 15.30 -18.30

oppure via mail a: didattica@maforlimpopoli.it



Tariffe laboratorio: 5,00 a bambino (genitori gratuito)

Tariffe visite guidate: 7,00 a partecipante



Museo Archeologico Forlimpopoli

Piazza A. Fratti, 5

www.maforlimpopoli.it





Foto 1: bambini in visita al Museo Archeologico di Forlimpopoli