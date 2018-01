Il mago Colibrì e i suoni del mondo

Il progetto musicale è curato dal maestro Michele Pazzaglia che negli ultimi dieci anni ha raccolto strumenti musicali da tutto il mondo nel corso dei suoi viaggi e delle esperienze missionarie. Venerdì 26 gennaio alle ore 20.45, presso la scuola Santa Dorotea in via dei Mille 1 a Forlì, a conclusione dell’Open Day straordinario delle ore 18.30, Michele Pazzaglia insieme al collega percussionista e fisarmonicista Stefano Franceschelli illustreranno la mostra degli strumenti etnici attraverso un percorso fatto di suoni, parole ed immagini, e concluderanno la serata con alcuni brani di musica Klezmer, in occasione della Giornata della Memoria. La mostra, che conta centinaia di strumenti, è stata inaugurata a novembre in occasione degli Open Day della scuola e ha suscitato in questi mesi la meraviglia di centinaia di bambini, ragazzi e adulti. L’aspetto più coinvolgente è la possibilità di suonare strumenti esotici ricavati da una zucca, da una conchiglia piuttosto che da unghie di capra, oppure strumenti realizzati con oggetti di recupero, come i tappi della birra oppure quelli delle bottigliette di plastica. “Tutto può suonare” afferma il maestro Pazzaglia, “anche una foglia di magnolia”, basta avere la fantasia e l’immaginazione per trasformare qualunque oggetto in un strumento musicale!

Dal prossimo anno scolastico il maestro, diplomato in sassofono, che già insegna musica nella scuola secondaria, lavorerà anche come esperto con le classi della scuola primaria del Gratuito Bilingue per due ore alla settimana, per trasmettere la sua passione e la sua esperienza ai bimbi della scuola.