Il museo fuori di sé: esperienze di visione all'Ospedale Morgagni

Il Museo come terra dei sogni. Prosegue per tutto aprile grazie al progetto “Riscossa fantastica – Quadreria in Pediatria”, presso l’Ausl Romagna - Forlì, la mostra dal titolo Children Museums. Dieci fotografie di Giorgio Busignani che fanno parte di un progetto d’indagine che racconta il confine tra visione, arte, educazione, nella didattica museale.

Il museo fuori di sé. Le opere esposte, frammenti di cultura ludica tra oggetto materiale e artefatto mentale, dialogano con la quotidianità non sempre agevole di un reparto ospedaliero invitando i piccoli al cammino per la crescita. Gli scatti proposti da Giorgio Busignani ricordano che il bambino gioca col potere evocativo delle forme e questi oggetti-immagine stralunati sono delle evocazioni del mondo reale. L’emozione che questo autore fa sgocciolare dalle inquadrature invita all’esplorazione del Children museum analizzato (o della sua rappresentazione), come territorio in cui immergersi e lasciarsi meravigliare. Busignani, in mostra fino a maggio, con immagini potenti gioca coi colori, le trasparenze; si muove nella didattica più ardita e pare evocare la questione: qual è il ruolo dell’esperienza, delle emozioni, dell’immaginazione al museo? Un’occasione importante la mostra Children Museums in Pediatria per sostenere la riflessione sul contributo che le Medical Humanities portano al Reparto di Pediatria, guidato dal Primario Dott. Enrico Valletta, insieme a tutti i gruppi di animazione sociale, culturale, ludica che (ri)cuciono il luogo di cura al tessuto sociale.